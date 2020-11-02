Красногорск, 2 ноября, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Подмосковные МФЦ перейдут на режим работы по предварительной записи в случае, если на больничный уйдёт 30% их сотрудников. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Mos.ru МФЦ

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При этом на данный момент на больничных находятся только 8% сотрудников, рассказал министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар. Но даже в случае перевода МФЦ на режим предварительной записи, в центре останется дежурное окно, которое будет принимать заявителей в режиме живой очереди для регистрации смерти.

«Мы разработали стандарт работы МФЦ по предварительной записи. Это крайняя мера, которая будет приниматься в критической ситуации. Если более 30% сотрудников, осуществляющих прием населения, окажутся в конкретном МФЦ на больничном, то мы будем принимать решение», — сообщил Рымар.