Кишинёв, 2 ноября, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Три кандидата, которые проиграли первый тур президентских выборов в Молдавии, выступили в поддержку победителя первого тура — Майю Санду («Партия действия и солидарности»), сообщил 2 ноября журналистам лидер «Партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе.

President.gov.ua Майя Санду

Его партия, а также партия Национального единства и Либеральна партия выступили в поддержку Санду.

Нэстасе «Партия «Платформа «Достоинство и правда» поддержит во II туре Санду, наша поддержка будет безусловной, она направлена на защиту интересов страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Молдавии состоялись накануне, 1 ноября. Санду набрала 36,16%, а действующий президент Молдавии Игорь Додон — 32,61%. Был назначен второй тур — голосование пройдёт 15 ноября.