Ватикан, 2 ноября, 2020, 17:35 — ИА Регнум. Государственный секретариат Ватикана разослал своим послам и епископам католической церкви в мире «пояснительную записку» к прозвучавшим в документальном фильме «Франческо» словам папы Римского Франциска о поддержке гей-браков, 2 ноября сообщает Reuters.

Republic of Korea Папа Римский Франциск

«Ясно, что папа Франциск имел в виду определенные государственные положения, а не доктрину Церкви, которую он неоднократно подтверждал на протяжении многих лет» , — сказано в записке.

Отмечается, что две фразы, сказанные понтификом в ответ на разные вопросы, были склеены в одну и показаны как ответ на один вопрос о гей-браках.

Так, фраза «гомосексуалисты имеют право быть в семье» отвечала на вопрос о том, как кровные родственники должны относиться к геям.

Фраза о поддержке законов о «гражданских союзах» для геев действительно относилась к гей-бракам, но была вырезана часть фразы — «говорить о гомосексуальном браке неправильно».

Автором «подтасовки» назван режиссер фильма «Франческо», гражданин США русского происхождения Евгений Афинеевский. Полные кадры были найдены журналистами в интервью папы мексиканской телекомпании Televisa в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, прозвучавшие в показанном на Римском кинофестивале документальном фильме «Франческо» слова понтифика вызвали непонимание многих католиков в мире.

В то же время «католические либералы» и некоторые крупные иезуитские деятели заявили, что это «четкий сигнал» папы для пересмотра всей церковной политики в отношении ЛГБТ.

При этом сам папа Франциск неоднократно высказывался в поддержку гомосексуалистов и даже призывал покаяться перед ними за гонения. Однако о поддержке гей-браков из от понтифика мир услышал впервые.

Напомним, согласно библейскому Ветхому Завету, господь уничтожил город Содом за пристрастие его жителей к гомосексуализму. Содомский грех на протяжении двух тысяч лет осуждался всеми церквями, в том числе католической.

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