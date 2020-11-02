Санкт-Петербург, 2 ноября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на заседании 2 ноября отверг версию историка Олега Соколова о том, что аспирантка Анастасия Ещенко, в убийстве которой он обвиняется, якобы еще в середине 2018 года изменила ему с «бандитом», имя которого он боится озвучивать публично, опасаясь за свою жизнь, передает корреспондент ИА REGNUM.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов

Напомним, ранее подсудимый по делу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко ее бывший сожитель 64-летний Олег Соколов заявил суду, что девушка изменяла ему с неким бизнесменом и бандитом. Об этом ему рассказали в СИЗО несколько людей, с которыми он познакомился, находясь под стражей в Москве и Петербурге. Имя предполагаемого любовника в открытом заседании Соколов назвать отказался, сославшись на страх за свою жизнь и здоровье, из-за чего все ходатайства и версии защиты подсудимого оглашались за закрытыми дверьми.

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Однако после того, как суд рассмотрел ходатайства стороны защиты обвиняемого, стало известно о ком идет речь. Выяснилось, что предполагаемым «любовником» своей бывшей сожительницы Соколов считает некоего краснодарского бизнесмена Дмитрия Бандюка, который с 2012 года содержался под стражей в РФ, но в 2014 году бежал и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

«Этот человек скрывается от закона, и именно поэтому она (Ещенко) так старательно скрывала любовную связь и не ушла от меня к нему. Если бы этот человек был нормальным, она бы от меня ушла, — сказал суду Олег Соколов. — Абсолютно уверен в этой связи, которая является причиной дальнейших всех событий с ее стороны, ее резкого поведения. Именно этот человек послужил коренному изменению ее поведения в течение 15 месяцев. Именно благодаря ему она 15 месяца изводила, доводила до безумия оскорблениями моих детей, и как это дестабилизировало меня, уже дестабилизированного чудовищной травлей Понасенкова».

Однако суд в итоге отклонил ходатайство защиты и не стал приобщать материалы о Бандюке к уголовному делу об убийстве Ещенко. Как пояснила государственный обвинитель, по данным следствия, в 2019 году этот человек был задержан на территории Украины, где привлекается к уголовной ответственности. Соответственно, нет никаких свидетельств его пребывания на территории РФ в 2019 году и доказательств связи с погибшей Анастасией Ещенко.

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По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года доцент Олег Соколов во время конфликта на почве взаимной ревности в своей квартире четыре раза выстрелил в голову аспирантки Анастасии Ещенко из незаконно хранившегося у него обреза мелкокалиберной винтовки. Девушка скончалась на месте. Спустя сутки Соколов расчленил тело и утопил его в Мойке. В ходе этих действий он упал в реку, откуда был вытащен и задержан с поличным. Соколову грозит до 15 лет лишения свободы.