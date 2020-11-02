Москва, 2 ноября, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Блокировка социальных карт москвича буквально «взорвала» социальные сети. Причём уровень недовольства не идёт на спад даже спустя почти месяц с принятия соответствующего решения мэром Москвы Сергеем Собяниным. Вероятно, ключевую роль в этом сыграл тот факт, что жителям столицы не позволяют воспользоваться их правами даже для поездки к врачам. Именно это обстоятельство больше всего возмущает пользователей соцсетей, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Общественный транспорт в условиях пандемии

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По мнению жителей Москвы, инициатива городских властей по блокировке социальных крат на практике выливается в вопиющее нарушение прав граждан. Например, пожилые жители столицы не могут воспользоваться своими льготами для поездки в медицинское учреждение, даже в случае предварительной записи ко врачу. Об одном из подобных случаев корреспонденту ИА REGNUM сообщил 72-летний житель Москвы. Пенсионер недавно перенёс операцию и передвигается при помощи костылей. Пожилой человек нуждается в постоянном наблюдении медиков. Из-за заблокированной соцкарты в поликлинику он вынужден ездить на такси.

Дело в том, что разблокировке социальные карты подлежат только в том случае, если пациент едет в медучреждение на гемодиализ, а также для лечения хронического или онкологического заболевания. Пенсионер звонил на горячую линию департамента здравоохранения столицы, но там лишь развели руками, дескать, помочь ничем не можем, правила таковы, что «даже после записи к врачу социальную карту вам разблокировать не положено». При этом, если верить отзывам москвичей, с аналогичными проблемами сталкиваются очень многие жители столицы. Причём своё недовольство москвичи выражают, как правило, в эмоциональной форме, как, например, это сделал пользователь под ником Сергей Степанов.

«Какого черта я, сахарный диабетик, который переболел ковидом и у которого есть антитела, здоровый, как бык, спортсмен, должен теперь платить за проезд? Мне нужно жить, двигаться, заниматься делами, работать эффективней, чем на удаленке, в конце концов! Вы подкидываете мне свинью в виде правила без исключений и хотите вынудить купить вашу чертову «тройку», которая пиарится из каждого утюга и которая мне не нужна. Какого черта? Вы так обо мне заботитесь, типа? Тогда выдавайте мне полосок для глюкометра в расчете из 4 замеров в день (как мне и говорят врачи), а не из расчета на 2,5 замера в день! Ваша забота обо мне — это лицемерие. Когда я слег с симптомами в конце июля — мне посоветовали сдать тест в поликлинике. А там ответили, что ближайший шанс это сделать только через три дня! Это вы так заботитесь о своей группе риска или гребете деньги параллельно со сладкими речами для самопиара? Судите сами, господа комментаторы. Сергей Семенович, депздрав, дептранс и иже с ними — все рано или поздно аукнется вам, аукнется принимающим такие «умные» решения, аукнется как начальству, так и исполнителям, безропотно выполняющим любые приказы сверху», — написал Степанов.

Тем временем на Яндекс. Дзен опубликовано открытое обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, автор которого призывает столичного градоначальника более обдуманно подходить к блокировке социальных карт. И хотя само обращение выдержано в уважительных тонах, комментарии под ним также изобилуют эмоциями возмущенных от действий столичных властей москвичей.

«Мне, например, дали направление в мед. центр м. Первомайская для операции на глаза. Пусть мне скажет мэр, как я туда буду добираться? Надо ездить несколько раз туда и обратно. Пусть выделяет деньги на такси. Я и так из-за того, что больницы не работали в пандемию, чуть не ослепла. Только собралась лечиться, но опять запрет. Когда эти чинуши прекратят издеваться над нами?» — написала Елена Жукова комментарий, который набрал почти 5 тысяч лайков.

«Над нами они перестанут издеваться, когда мы вымрем все, и останутся одни начальники», — ответил Жуковой пользователь под ником Алекс.

Справедливости ради заметим, что среди комментаторов обращения нашлись и сторонники блокировки социальных карт, объяснившие, что во время эпидемии не время заниматься лечением других болезней, например, глазных.

«Какие глаза при риске быть инфицированными коронавирусом? Ни один офтальмолог не будет подвергать риску ни себя, ни пациента. Дождитесь спада заболеваемости. А то можете вообще без глаз остаться», — написал пользователь Александр.

Однако большинство комментаторов придерживаются противоположного мнения, о чём говорят почти три сотни лайков, оставленных под его словами.

«Мой дядя заработал за пандемию рак носа, 4 стадия. Все началось с марта… Когда обнаружили шишку, позвонили на скорую. Там ответили, мы не принимаем, мол у нас только с коронавирусом. И вообще посоветовали промывать нос. Позже обратились в поликлинику. Там сказали, очками натер… потом больше и больше растет. Положили, вскрыли, отправили домой, шишка еще больше. Опять вскрыли. И только потом взяли на рак. Подтвердился… сразу 4 стадия. Сделали химию. Дали направления на группу. НО… к пульмонологу попасть сможем только через месяц. Электронная запись не дает талоны. Это просто ужас, это и есть геноцид», — написал Евгений Нагаев.

Находились среди комментаторов и те, кто даже позволял себе лёгкую иронию в адрес недовольных жителей Москвы. Мол, подумаешь, заблокировали социальную кату — купите «Тройку» и перемещайтесь сколько нужно. Однако другие пользователи напомнили, что даже в столице пенсионеры вынуждены экономить каждый рубль и расходы на транспорт — существенный удар по их финансам.

«Вы сами пробовали жить в Москве на минимальную пенсию? Так попробуйте ! Возьмите из своих доходов 19 500 руб. и попробуйте прожить на эту сумму, заплатив коммуналку, покупать продукты и другие товары для жизни, ходить в аптеку ! И тогда после этого предлагайте пенсионерам покупать «Тройку»!» — ответила на подобные замечания пользователь под ником Алла.

Тем временем другие граждане высказывали мнение, что блокировка социальных карт продиктована не заботой о гражданах, а иными, более корыстными целями.

«Он думает не о людях, а о том, чтобы коек в больницах на всех хватило. Дооптимизировали. А в поликлиниках уже сейчас нет записи к врачам, все брошены на КОВИД, а других заболеваний как будто нет! Бред московской власти!» — написал Леонид.

«Мера не адекватная! Пенсионеры — не малые дети или бесшабашные студенты, чтобы кататься на общественном транспорте для удовольствия. Если необходимо — человек все равно поедет, но уже за свои пенсионные деньги, вы этого хотите? Пенсионеры люди ответственные и о своем здоровье заботятся и все понимают и без таких ограничений! Отмените, пожалуйста, решение о блокировании проезда на транспорте для пенсионеров!!!» — высказала свою позицию Наталья Бондарчук.

В пабликах социальной сети Вконтакте задаются вопросом о том, не являются ли действия столичных властей унижением отдельных социальных групп.

«Информирую, что обещания С. С. Собянина о разблокировке карты при необходимости посещения врача, являются, увы, ложью, хоть и частичной. Если Вы поедете в любую государственную клинику, к любому специалисту по направлению, но не записавшись через ЕМИАС — то Вас Собянин обманул — Вашу соцкарту не разблокируют. Если Вы захотите попасть в частную клинику, то и Вас С. С. Собянин обманул — Вашу соцкарту не разблокируют. Также хочу отметить, что так как примерно в четверти-трети п-к Москвы с лета записаться к терапевту через ЕМИАС невозможно, то, естественно, желающим попасть к врачу также соцкарту не разблокируют. А вот не попадает ли это под ст.282 УК РФ, так как явно идет унижение достоинства двух социальных групп, объединенных по признаку возраста или по состоянию здоровья?» — написано в одной из групп социальной сети Вконтакте.

Не менее резкие формулировки позволяют себе и пользователи Twitter. Они посчитали, что отмена действия социальных карт приносит городу доход в размере 150 млн рублей в день.

«Это, если считать, что в Москве около 1,5 млн пенсионеров и ежедневно они ездят раз в сутки на транспорте — 50 р туда и 50 р обратно = 100 руб. Умножаем на 1,5 млн и получаем 150 млн», — написал пользователь под ником Лина.

«Да, не можем мы ездить, карта заблокирована. Самоизоляция — это не изоляция. Мое решение ездить или не ездить. Верните мои деньги и заберите карту, если это ваша собственность. Отдайте деньги за нефть, газ, лес, никель и т. д. Сколько можно издеваться над пожилыми людьми и инвалидами», — написала возмущённый пост пользователь Twitter Татьяна.

Пользователи Facebook помимо возмущенных постов и комментариев под записями в группах предлагают готовить совместные обращения к столичным властям. Среди предложений фигурирует, например, требование предоставить пенсионерам денежные компенсации за блокировку социальных карт.

«Я уже писала про свое обращение к Собянину, в котором я требую монетизировать государственные субсидии, которые удалось сэкономить в результате блокировки проезда по социальным картам… Отняли проезд — переводите деньги людям на карты. Я считаю это требование абсолютно обоснованным и справедливым. В конце концов, изоляция и бесконечные доставки на дом — бьют по карману», — написала у себя на странице Facebook пользователь Юлия Галямина.

Помимо этого на портале Change.org размещена петиция с требованием вернуть бесплатных проезд для лиц старше 65 лет. Под этим требованием подписались уже свыше 37 тысяч человек.