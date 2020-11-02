Москва, 2 ноября, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Россия в следующие пять-семь лет выведет на мировой рынок ряд своих оружейных новинок, включая танк Т-14 и бронетехнику на платформе «Армата», а также истребитель пятого поколения Су-57, сообщает 2 ноября «Интерфакс-АВН» со ссылкой на пресс-службу «Рособоронэкспорта».

Дарья Антонова ИА REGNUM Т-14 «Армата»

"Можно ожидать, что в течение 5−7 лет «Рособоронэкспорт» представит на мировом рынке около 50 современных образцов российской продукции военного назначения. В числе потенциальных бестселлеров стоит назвать разработки и продукты входящих в «Ростех» предприятий: бронетехника на платформе «Армата», собираемая на предприятиях УВЗ, самолет 5-го поколения Су-57Э от ОАК, вертолет корабельного базирования Ка-52К, модернизированный Ми-28НЭ холдинга «Вертолеты России», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Кроме того, пресс-служба отмечает, что на сегодняшний день внешнеторговые компетенции компании «Рособоронэкспорт» распространились на строительство инфраструктурных объектов, услуги в космической сфере, а также подготовку иностранных специалистов к эксплуатации российской техники.

«Экономики мира сегодня требуют локализации производства, они заинтересованы в трансфере технологий, создании рабочих мест. Поэтому страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Индия, Китай уже сформировали собственные индустриальные платформы. «Рособоронэкспорт» готов работать на них и совместно с промышленностью, с госкорпорацией «Ростех» продвигать российские высокотехнологичные решения, разрабатывать новую продукцию вместе с партнерами», — приводит пресс-служба заявление главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

Как сообщало ИА REGNUM, созданная в ноябре 2000 года указом президента РФ компания «Рособоронэкспорт» имеет право экспортных продаж всей номенклатуры российской продукции военного назначения.