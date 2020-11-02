Улан-Батор, 2 ноября, 2020, 16:15 — ИА Регнум. За прошедшие выходные в Монголии выявили коронавирус у трех человек, сообщил 2 ноября директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За прошедшие выходные были сделаны 2027 анализы, 2024 из них дали отрицательный результат. У трех человек обнаружены COVID-19. Им являются 51-летний дальнобойщик, прибывший через погранпереход Кяхта-Алтанбулаг, 31-летняя гражданка и 25-летний гражданин, прибывшие 10 октября в Монголию на вывозном рейсе Токио-Улан-Батор», сообщает Дулмаагийн Нямхуу.

Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Монголии достигло 318. За прошедшие выходные два пациента выписаны из больницы. По состоянию 11 октября число выздоровевших составляет 310.

Монголия с целью предупреждения распространения коронавируса закрыла границы с конца января 2020 года. Граждане, которые находились за рубежом, не могли вернуться на родину и власти Монголии начали организовать вывозные рейсы. На 8 октября 2020 года страна вернула на родину 23 750 граждан Монголии из 81 страны.