Кострома, 2 ноября, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Работа общественного транспорта Костромы в период пандемии вызывает множество нареканий у костромичей и руководства регионом. Люди жалуются на давку в автобусах в часы пик и непунктуальных водителей.

Наталья Диева ИА REGNUM Общественный транспорт в Костроме

В Костроме большинство «автобусных» маршрутов по муниципальным контрактам обслуживают частные организации. Троллейбусными перевозками в городе занимается муниципальное предприятие. Обязанности контроля качества и надзора за перевозчиками возложены на Управление городского пассажирского транспорта администрации Костромы.

В чём суть проблем? Что делается для того, чтобы улучить ситуацию? На эти вопросы ИА REGNUM ответил исполняющий обязанности руководителя транспортного управления Андрей Елисеев.

Наталья Диева ИА REGNUM Андрей Елисеев

ИА REGNUM: Андрей Васильевич, нередко костромичи называют общественный транспорт одним из главных рассадников коронавируса. Согласны ли вы с этим определением?

Да, такое мнение есть. Но с другой стороны в транспортной отрасли мы имеем достаточно маленькое количество заболевших — всего три человека среди водителей и кондукторов.

ИА REGNUM: В Костроме начата работа по снижению загрузки общественного транспорта в часы пик. С чем были связаны проблемы перегрузок в начале пандемии, и сейчас?

От нас уволилось большое количество водителей — тяжёлые условия работы плюс низкий уровень заработной платы сыграли свою роль. Это дало отрицательный эффект, когда после самоизоляции предприятия начали возвращаться к работе, а транспорт вышел из режима выходного дня. Летом мы более-менее справлялись, но по осени, когда большинство предприятий заработали в полную силу, плюс прибавились студенты и школьники, возникли большие сложности. В муниципальном предприятии водители получают порядка 27 тысяч рублей, у частников — около 30 тысяч рублей. За такие деньги можно найти более спокойную работу. В соседних регионах — например, Ярославле заработная плата гораздо выше, от 43 тысяч рублей. Водители — достаточно мобильные люди. Они не будут сидеть и ждать у моря погоды. Они уходят в строительство, или просто уезжают работать по специальности в Ярославль.

ИА REGNUM: Много людей ушло?

Порядка 40%. Правда, потом около 10% вернулись обратно, но в настоящее время некомплект остаётся на уровне 30% — не хватает около 200 человек. Для сравнения, всего в Костроме работает около 800 водителей. Сейчас ситуация достаточно сложная. Чтобы снизить загрузку автобусов, мы были вынуждены отменить часть выходных у водителей, привлечь кадры из ближайших районов — Нерехтского, Костромского. На данный момент на самые загруженные маршруты — 81,4,66, 65, 57 удалось вывести 18 дополнительных единиц транспорта. В среднем, по 2−3 машины на маршруте мы добавили.

ИА REGNUM: Почему костромские водители так мало получают?

Эти суммы — всё, что может позволить себе перевозчик. Это связано со стоимостью проезда, с небольшим пассажиропотоком в городе — он у нас меньше на 25%, если смотреть по сопоставимым городам.

ИА REGNUM: Какое количество людей в автобусе в период пандемии должно находиться в идеале?

В идеале — 10 человек. Но вы сами понимаете, это невозможно. Потребуется привлечь космическое число водителей и машин. Стандартный «пазик» идёт вместимостью 53 человека. На прошлой неделе загрузка автобусов в час пик доходила до 80%, благодаря дополнительным машинам нам удалось сбить накал до 60%. По отдельным рейсам сохраняется нагрузка в 70% — это 35 человек в автобусе.

ИА REGNUM: Насколько максимально с имеющимися ресурсами вы можете снизить загрузку автобусов?

Думаю что до 50% мы можем дойти. Для этого нам не помешало бы ещё 20 машин.

ИА REGNUM: А они есть?

Есть. Но на 10 из них нет водителей, и ещё 10 ждут ремонта. Перевозчикам даны указания привести эти машины в порядок на случай, если нам удастся укомплектовать штат. Тогда мы могли бы оперативно поставить машины на линию. Сейчас на снижение пассажиропотока пущены всё ресурсы, которые у нас имеются.

ИА REGNUM: Что нужно сделать, чтобы маски в автобусах научились носить все — и водители, и пассажиры? Проверяющих ведь везде не посадишь.

Водительский состав мы убеждаем рублём. Несмотря на то, что у нас нехватка водителей и кондукторов, начиная с апреля месяца за повторные нарушения в этой части мы уволили 23 водителя и 5 кондукторов. Бывает достаточно премии один раз лишить, и человек становится более адекватен. Что касается пассажиров — тут без полиции не обойтись. Начиная с 5 августа 112 протоколов составлено на пассажиров, и не зря.

ИА REGNUM: Сколько единиц транспорта выходит на линию в день, и сколько из них посещают проверяющие?

340 единиц транспорта выходят на линию с учётом резервных автобусов, порядка 25−35 машин ежедневно проверяющие осматривают.

ИА REGNUM: Как считаете, этого достаточно?

Работы никогда не будет достаточно. Достаточно будет, когда прекратится коронавирус.

ИА REGNUM: Считаете ли вы нормальной практику, когда людей без масок не пускают в автобус?

Водитель, конечно, может сделать замечание — но не всегда пассажиры адекватно это воспринимают. У нас было несколько случаев, когда из-за масочных конфликтов мы были вынуждены вызывать полицию. Люди у нас горячие, дерутся, и водители предпочитают в этой ситуации не лезть на рожон. Бывает и обратное — вчера люди пожаловались в соцсетях, что кондуктор от всех требует надеть маску, а сама не надевает. С одной стороны — молодец, что с пассажиров требует, проявила гражданскую позицию, с другой — и про себя не надо забывать. В общем, премии за этот месяц она будет лишена.

Наталья Диева ИА REGNUM

ИА REGNUM: Не планируется ли в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки приостанавливать действие льготных проездных для пенсионеров, как это было сделано ранее?

Нет. Дело в том, что у нас очень много работающих пенсионеров. Предприятия работают, организации не закрыты — лишить людей из льготной категории, которые к своей пенсии пытаются заработать небольшие деньги, дешёвого проезда мы вряд ли сможем. В апреле-мае были остановлены целые отрасли и производства, пассажиропоток был небольшой, поэтому возможность «заморозить» проездные была.

ИА REGNUM: В последнее время очень активно обсуждается вопрос несоблюдения расписания перевозчиками по муниципальным контрактам. Судя по данным городской администрации, в этой части выявляется большое количество нарушений. Почему так происходит?

Главная причина — опять же нехватка водителей. На автобусе должно быть два водителя — один работает утром, другой — вечером. При дефиците кадров мы оставляем одного человека, который дорабатывает положенные ему 12 часов. Но, безусловно, за нарушение выполнения контрактов перевозчиков будут наказывать. По условиям они должны исполнить 95% рейсов. Перевозчики пока не подошли к критической планке, но некоторых к концу года может ждать «подарок». Если придётся расторгнуть контракты, возможно, будем привлекать областных перевозчиков или людей из других регионов.

ИА REGNUM: Губернатор Костромской области потребовал организовать безналичную оплату проезда во всём общественном транспорте к 25 декабря 2020 года. При этом частники отказываются устанавливать терминалы, ссылаясь на понесенные в период самоизоляции убытки. Их сопротивление обусловлено только убытками или нежеланием делать бухгалтерию прозрачной?

Здесь дело не в сопротивлении. Потребитель этого не видит, но с каждой поездки перевозчик вынужден отчислять банку определённый процент. Отдавать деньги никто не хочет. Но мы ведём переговоры с перевозчиками, и почти все готовы перейти на «безнал». Сомневаются пока только двое. В случае, если они не согласятся, с ними придётся прощаться.

Сейчас безналичная оплата тестируется в троллейбусах и на ряде маршрутов — № 1, 2, 76. Пока терминалы стоят в 50 машинах из 340. Но отмечу, что если в сентябре проезд картой оплачивали 12% пассажиров, то в октябре число подросло до 18%. К 25 декабря вопрос с «безналом» решим, у меня на этот счёт нет сомнений.

ИА REGNUM: Также губернатор просил «проработать вопрос так, чтобы люди, которые оплачивают проезд по безналичному расчету, могли платить меньше». Это возможно сделать?

Уже сейчас в порядке эксперимента по карте Mastercard в Костроме можно ездить за 18 рублей — скидку в 2 рубля предоставляет оператор системы совместно с финансовой корпорацией. Если мы договорились в тестовом режиме, то распространить этот опыт более широко я думаю, получится.

Вообще, прорабатывается много интересных предложений по преференциям. В частности, мы проговаривали с потенциальными операторами, что каждая энная поездка — 10 или 15 будет бесплатна.

ИА REGNUM: Почему костромичи платят именно 20 рублей за проезд по городу, как формируется тариф?

Тариф по Костроме устанавливает департамент цен и тарифов. Они анализируют составляющие себестоимости проезда, которые предоставляют перевозчики, проверяют данные, учитывают вопрос, сколько могут платить люди, и на основании этих цифр принимают решение. Но это их епархия.

ИА REGNUM: Что происходит с парком машин в Костроме, стоит ли ждать горожанам его обновления?

Совсем изношенных машин у нас не так много — это около 15 автобусов категории М2 на 49 маршруте. Порядка 60% машин от всего количества автопарка 4 года и меньше, остальным 5−7 лет. У любой техники есть предел, когда затраты на ремонт не оправдывают себя, и волей-неволей перевозчики вынуждены производить замену. У автобусов такой предел наступает в 6 лет. В 2019 году перевозчики закупили 11 новых единиц транспорта, на 2020 год планы были грандиозные, хотели заменить ещё 20 единиц. По итогу заменённых машин — ноль. Почему — сами знаете. Но на 2021 год большие планы — мы хотим заменить больше 100 машин. Мы планируем отказаться от микроавтобусов «Пежо», и заменить их более комфортабельными моделями.

ИА REGNUM: И как это у вас получится?

Прежде всего людей в общественном транспорте беспокоит комфортность. Подвижной состав хоть и не старый, но по уровню комфортабельности мы проигрываем многим регионам. Дело даже не в расшатанных сидения и грязных салонах — в большинстве автобусов высокий уровень пола, бабушкам и мамам с колясками неудобно в них заходить. В следующем году мы проведём конкурс на маршруты, и в первую очередь в них победит тот, кто предложит более комфортные и вместительные автобусы. Также есть большие планы по трансформации маршрутов — мы хотим сделать их более удобными для костромичей. Всех секретов рассказывать не буду — так не интересно. Но полагаю, что в следующем году за счёт этих процедур мы будем смотреться достаточно выигрышно на фоне ЦФО.

ИА REGNUM: Спасибо Вам за интервью.