Минск, 2 ноября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Против того, чтобы из-за пандемии коронавируса были закрыты храмы в Белоруссии, высказался президент республики Александр Лукашенко. Он заявил об этом 2 ноября в ходе встречи с предстоятелем Белорусской православной церкви митрополитом Минским и Заславским Вениамином, слова белорусского лидера приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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"Приходы немного обеднели, потому что меньше людей приходит, хотя мы храмы никогда не закрывали и закрывать не будем, потому что любая беда — иди и молись, чтобы Господь помог», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко отметил, что храмы не закрывались в Белоруссии даже в такие тяжелые времена, как война и уточнил, что власти республики не будут этого делать никогда.

Кроме того, он подчеркнул, что религия — это личный выбор каждого человека, который если «захочет помолиться, пусть пойдет помолится — один, вдвоем, с семьей».

«В этом плане мы готовы войти в положение, надо проработать этот вопрос в правительстве — если нужно церковь поддержать в эти трудные времена, значит, надо поддержать», — сказал белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он будет вынужден реагировать на попытки каких-либо общественных и религиозных организаций разрушить государство.