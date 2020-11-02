Переславль-Залесский, Ярославская область, 2 ноября, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин требует в кратчайшие сроки восстановить горячее питание в школе поселка Кубринск городского округа Переславль-Залесский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО Михаил Крупин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение двух недель дети не обеспечиваются горячим питанием. В школе уволился повар, а на крохотную зарплату найти нового администрация школы не смогла. Аппарат уполномоченного провёл проверку, в ходе которой факты подтвердились.

«Недопустимо не исполнять поручения президента по организации горячего питания. Нарушение должно быть устранено в кратчайшие сроки. Это зона ответственности главы муниципального образования», — сказал уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

По результатам проверки вынесено заключение, которое направлено в адрес директора школы для принятия мер по организации питания и в управление образования администрации городского округа города Переславль-Залесский.