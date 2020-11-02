Киев, 2 ноября, 2020, 16:06 — ИА Регнум. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины направили запросы правоохранителям Британских Виргинских островов, Панамы и Кипра в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила 2 ноября пресс-служба ГБР.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Для получения необходимой информации в уголовном процессе Государственное бюро расследований обратилось в генеральную прокуратуру по вопросам международной правовой помощи с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр», — сказано в сообщении.

Следователи считают, что с помощью офшорной компании, зарегистрированной Порошенко в юрисдикции Виргинских островов, экс-президент Украины мог умышленно минимизировать налоги.

«Её единственным бенефициарным владельцем является пятый президент Украины (при регистрации был предъявлен его паспорт и указан его киевский адрес)», — добавили в ведомстве.

Напомним, в 2016 году было опубликовано так называемое «Панамское досье», из которого журналистам стало известно, что в 2014 году, вскоре после инаугурации, Порошенко зарегистрировал на Виргинских островах компанию Prime Asset Partners Limited (BVI). Спустя месяц Prime Asset Partners Limited основала на Кипре компанию CEE Confectionery Investments Limited, которая в декабре 2014 года зарегистрировала компанию Roshen Europe BV в Нидерландах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что в отношении Порошенко возбуждено очередное уголовное дело в связи с подготовкой госпереворотов на Украине в 2013—2014 гг. и в 2020 г.