Кострома, 2 ноября, 2020, 15:39 — ИА Регнум. В Костромской области доход от продукции, выпускаемой осуждёнными в центрах трудовой адаптации, по итогам 9 месяцев 2020 года составил 397,4 млн. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по региону.

44.fsin.gov.ru Осуждённая на швейном производстве.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доход снизился на 16,5 млн. рублей. Причину падения показателя в УФСИН объяснили «сложившейся эпидемиологической обстановкой».

Всего в Костромской области имеется 6 центров трудовой адаптации, в них за зарплату работает более 1900 осуждённых. Заключённые выращивают овощи, собирают светодиодные светильники, трансформаторы тока, производят обувь, беседки, качели, теплицы, корпусную мебель, окна и двери из ПВХ профиля. Осуждённые женщины заняты на швейном производстве.

Вся продукция выпускается и реализуется по государственным контрактам и для нужд частных заказчиков.

В целом, по итогам января-сентября текущего года УФСИН по региону получена прибыль (разница между доходами и расходами) в размере 46,6 млн. рублей. Средства потратили на содержание и укрепление материально-технической базы, модернизацию и развитие производства, создание рабочих мест для осужденных, улучшение условий труда, укрепление и развитие энергетического хозяйства.