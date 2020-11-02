Кострома, 2 ноября, 2020, 15:31 — ИА Регнум. В Костромскую область после трёхнедельного перерыва поступила новая партия бесплатной вакцины от гриппа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона и областном Центре медицинской профилактики.

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Вакцинация взрослого населения в поликлиниках началась со 2 ноября, делать прививки в мобильном комплексе костромичам будут в выходные 7 и 8 ноября.

«Вакцина поступила в регион, в настоящее время её разгружают. Передвижной комплекс начнёт работать в следующие выходные — 7 и 8 ноября. Он будет работать у торгового центра «Галерея» в Костроме с 11 до 14 часов», — пояснили ИА REGNUM в Центре медицинской профилактики.

Напомним, ранее из-за отсутствия прививочного материала в Костромской области на несколько недель приостановили бесплатную вакцинацию населения от гриппа.

Первая партия вакцины поступила в регион 28 августа, в течение сентября — начале октября её израсходовали. Вторую партию прививочного материала в количестве 93,9 тысячи доз в регионе ждали 8 октября, однако вакцина пришла позднее, чем планировалось.

Всего в 2020 году в Костромскую область поступит порядка 379,5 тысячи доз вакцины, привить от гриппа до 1 декабря планируется 60% жителей региона, включая детей.