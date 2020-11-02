Ярославль, 2 ноября, 2020, 15:19 — ИА Регнум. Минстрой России готов проработать вопрос о выделении средств из резервного фонда Правительства РФ для расселения дома в Ярославле, пострадавшего от взрыва бытового газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Пострадавший дом в Ярославле

Министерство ответило на обращение регионального правительства. Средства могут быть выделены в 2021 году. Для этого властям региона нужно будет представить подтверждающие документы: список жильцов, акты обследования дома, документы о чрезвычайной ситуации, документы о состоянии регионального бюджета.

Также в Минстрое сообщили, на что могут рассчитывать жители дома на улице Батова, если вопрос будет решён положительно. Предварительно речь идет о выделении денег на покупку жилья не более площади утраченных помещений исходя из определенной Минстроем средней рыночной стоимости жилья по региону на момент чрезвычайной ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о необходимости расселения заявил губернатор Дмитрий Миронов во время встречи с жителями пострадавшего дома в октябре. После этого и последовало обращение в правительство России с просьбой о поддержке.

«Продвигаемся с решением вопроса по дому на Батова, 5. Сегодня получили положительный ответ на наше письмо Председателю Правительства Российской Федерации М. В. Мишустину. Минстрой России готов совместно проработать вопрос о выделении в 2021 году средств резервного фонда Правительства для расселения жильцов пострадавшего дома. Переходим к процессу сбора необходимых документов. Вопрос остается на моем личном контроле, в беде людей не оставим», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошёл в Ярославле 21 августа 2020 года в доме на улице Батова, 5 корп. 2. Погибли три человека. Сам дом признан аварийным, жители из него отселены.