Бишкек, 2 ноября, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Степень износа электрических сетей Киргизии превышает 70%, а изношенность системы центрального отопления киргизской столицы уже достигает 81,8%. При этом большая часть этого оборудования проработала больше 30 лет, пишет «Economist.kg».

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Не в лучшем состоянии находится оборудование киргизстанских ГЭС и Бишкекской и Ошской ТЭЦ — их износ составляет 79,8%.

Изношенность распредсетей «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро», «Жалалабатэлектро» составляет 70,8%, подстанций «НЭСК» — 69%, а высоковольтных линий электропередачи — 36%.

В Нацэнергохолдинге Киргизии отмечают, что на обновление оборудования и ввод новых мощностей необходимо не менее 350 млрд сомов (339,4 млрд рублей).

Куда пропали амортизационные отчисления, необходимые для модернизации инфраструктуры, киргизские энергетики не сообщают.

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