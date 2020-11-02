Бишкек, 2 ноября, 2020, 14:50 — ИА Регнум. Руководство национального статистического комитета приняло решение в очередной раз перенести кампанию по переписи населения и жилищного фонда Киргизии — на сей раз на 2021 год.

Glenn Carstens-Peters Ноутбук

В ведомстве отмечают, что первоначально перепись планировали провести в период с 23 марта по 1 апреля 2020 года, а в отдаленных районах республики — с 20 по 29 апреля, но из-за пандемии коронавируса ее отложили до июля текущего года, а затем и до ноября.

Перепись населения планировали провести в электронном формате, для чего должны были использоваться ноутбуки, предоставленные во временное пользование государственной регистрационной службой Киргизии.

Однако, компьютерную технику пришлось вернуть на время проведения парламентских выборов 4 октября 2020 года, которые после массовых беспорядков и смены власти в стране были признаны недействительными.

Поскольку эти ноутбуки будут использоваться также во время проведения повторных выборов, нацстатком сможет получить их только после подведения итогов голосования, а потому перепись населения и жилфонда сможет состояться не ранее 2021 года.

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