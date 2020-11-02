Москва, 2 ноября, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Около 90% всех ввезённых в Россию новых случаев заражения коронавирусом — из Турции. Об этом 2 ноября сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Она рассказала, что из Турции после открытия границ вернулись в Россию почти 1,5 млн человек. И из общего числа прибывших в Россию инфицированных — 90% побывали в Турции.

«Поэтому здесь, очевидно, необходимо обсудить это и предложить определённые меры, потому что основной ввоз — 90% всех ввезённых случаев из-за рубежа — это ввоз из Турецкой Республики», — сказала Попова.