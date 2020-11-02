Пермь, 2 ноября, 2020, 14:02 — ИА Регнум. В Перми обсуждается проект по созданию линии воздушного метро на основе канатных дорог. Авторство принадлежит Центру экономического роста (ЦЭР.РФ). Предложение нашло поддержку губернатора Дмитрия Махонина, сообщает издание Business Class.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канатная дорога

Предполагается, что проект «Канатные дороги» будет реализован в формате государственно-частного партнерства. Согласно концепции проекта, в Перми построят шесть станций канатной дороги: на ул. Борцов Революции, ул. Монастырская, на Набережной, ул. Крупская, ул. Степана Разина и возле КДЦ «Мотовилиха» на ул. Уральской.

Самый протяженный участок канатной дороги запланирован от станции на ул. Борцов Революции через реку Кама на ул. Монастырскую — полтора километра. Общая же протяженность сети составит 3,55 км. Предполагаемые расходы на строительство воздушного метро оцениваются в 1,27 млрд рублей. Наполняемость канатной дороги в Перми ожидается в пределах 3,6−3,7 млн пассажиров в год.