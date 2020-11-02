Кишинёв, 2 ноября, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Действующий президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность в том, что победа во втором туре выборов президента останется за ним. Он заявил об этом 2 ноября на брифинге.

Dodon.md Игорь Додон

«Выборы показали, что левоцентристский электорат составляет 55−60% от общего числа избирателей. Уверен, что эти избиратели мобилизуются, и я одержу победу во втором туре выборов 15 ноября», — сказал действующий молдавский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия готова работать с тем президентом Молдавии, который будет избран после второго тура выборов.

Напомним, по итогам первого тура выборов победу одержала глава Партии действия и солидарности Молдавии Майя Санду. Она набрала 36,16% голосов. Второе место с результатом 32,61% занял действующий глава государства Игорь Додон.