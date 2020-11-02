Томск, 2 ноября, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Жительнице города Томска с диагнозом COVID-19 предложили «сидячую» госпитализацию. Об этом сообщил соучредитель фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам Алешковского, все койки в больнице оказались заняты, передаёт Тayga.info.

По данным томских властей, причиной «сидячей» госпитализации в медсанчасти №2 стал «рост обращений».

Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, со 2 ноября прибывающих по скорой пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 будут принимать приёмные покои больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы. Такое решение было принято в связи с ростом потока пациентов, поступающих в медико-санитарную часть №2 Томска. Это позволит сократить срок ожидания медпомощи.

Как подчеркнул начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев, коечный фонд приёмно-сортировочного отделения МСЧ №2 (фильтр), где определялся диагноз и проводились все диагностические исследования, расширен с 80 до 150 коек.

В прошедшие выходные в МСЧ №2 выросло количество обращений по поводу госпитализации до 90−95 человек в сутки. Этим томские власти объяснили скопления людей в коридорах больницы. Впрочем, Дмитриев отметил, что «и в этих стеснённых условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 ноября в Томской области выявлено 12 756 носителей коронавируса.