Гремячинск, Пермский край, 2 ноября, 2020, 13:27 — ИА Регнум. В Пермском крае на въезде в поселок городского типа Усьва установлена стела. Объект появился в рамках инициативного бюджетирования — на деньги граждан и бюджета, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Стела на въезде в Усьву

С идеей обустройства стелы на сходе граждан выступили представители администрации Гремячинского округа. Жители поддержали предложение по реализации проекта, когда на каждый рубль граждан выделяется пять рублей из краевого бюджета.

На въезде в Усьву обустроили площадку, установили стелу, скамейки, урны, деревянный мост-переход. На сэкономленные средства добавлена деревянная беседка со столом и скамейками, а на камне стелы размещена информационная табличка с датой основания поселка — 1877 год.

Общая стоимость работ составила 2,3 млн рублей, из которых 1,9 млн рублей — это краевая субсидия.

Всего в 2020 году на реализацию мероприятий с участием средств самообложения граждан в бюджете Пермского края заложено 29,5 млн рублей, из которых 22,5 млн уже распределены на 34 мероприятия.