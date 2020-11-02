Рим, 2 ноября, 2020, 13:14 — ИА Регнум. Фотошпионы засняли испытания прототипа Ferrari Purosangue недалеко от штаб-квартиры итальянской компании в Маранелло. Снимки автомобиля размещены на сайте Carscoops.

Carscoops Кроссовер Purosangue

Машина покрыта камуфляжной плёнкой. Тем не менее журналисты, сделавшие снимки авто, заметили на нём большие углеродно-керамические тормозные диски.

Стоит отметить, что название Purosangue для вседорожника в компании было утверждено ещё в 2018 году. Название с итальянского переводится как «чистокровный». Модель собрана на среднемоторной платформе. На этой же «тележке» будет производиться модель Grand Touring.

На новой платформе можно будет размещать гибридный агрегат. Также с «тележкой» будет совместима неэлектрифицированная система привода 4×4.

Под капотом автомобиля скорее всего будет установлена доработанная версия 3,9-литрового V8 с двойным турбированным наддувом. Максимальная производительность движка составит около 610 л. с.

Ранее итальянское тюнинг-ателье Carrozzeria Touring Superleggera представило суперкар Ferrari Aero 3 в кузове стримлайнер (кузов особой обтекаемой формы, который был у спортивных машин в 30-х годах прошлого века). Автомобиль создан на шасси Ferrari F12berlinetta.

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