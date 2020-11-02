Киев, 2 ноября, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Посольство США на Украине обнародовало совместное заявление от имени ряда стран и ЕС относительно конфликта вокруг Конституционного суда страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Заявление опубликовано сегодня, 2 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В обращении говорится, что США, Великобритания, Канада, Япония, Германия и ЕС в целом «с растущей обеспокоенностью» следят за последними событиями, связанными с решением Конституционного суда Украины.

«Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса… Это нужно для восстановления веры людей в то, что государство способно как бороться с коррупцией, так и продолжать закрепленный конституцией Украины европейский и евроатлантический курс», — говорится в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский был намерен решать проблему роспуском нынешнего состава Конституционного суда через Раду, хотя таких полномочий у него в принципе нет.

30 октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран «Большой семерки», чтобы объяснить последние решения Зеленского, связанные с Конституционном судом, который своими действиями «вызвал большой резонанс в обществе».

Сегодня Верховная рада должна определиться с вопросом включения в повестку дня «судебного» законопроекта Зеленского.