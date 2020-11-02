Барнаул, 2 ноября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM полученные американскими учёными данные о том, что антитела к коронавирусу могут сохраняться до пяти месяцев. По его словам, это может свидетельствовать о том, что среднестатистический пациент может переболеть COVID-19 несколько раз за год:

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

"Учитывая большую выборку исследования, можно сделать выводы, что полученные результаты весьма близки к истине. Нужно понимать, что цифра в пять месяцев является средней и не исключены индивидуальные вариации в ту или иную сторону. В любом случае это свидетельствует о сравнительно кратковременном, нестойком иммунитете. Иначе говоря, исходя из полученных результатов, не исключена возможность того, что средний человек может в течение года переболеть COVID-19 два, а то и три раза.

Всё это является неутешительным: вирус не только обусловливает многочисленные неблагоприятные последствия для различных систем и органов человека, в том числе и фатальные, но, оказывается, не оставляет после себя стойкого иммунитета. Впрочем, пока сведений о массовом повторном инфицировании нет. Также подобные данные о небольшой продолжительности иммунитета ставят закономерный вопрос об эффективности вакцинопрофилактики. Весьма вероятно, что при масштабном исследовании эффективности вакцин будут получены схожие результаты».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты из американского медицинского центра Маунт Синай (штат Нью-Йорк) опубликовали исследование, в котором утверждается, что антитела к SARS-CoV-2 могут сохраняться в организме переболевшего коронавирусной инфекцией до пяти месяцев.