Москва, 2 ноября, 2020, 12:30 — ИА Регнум. Родители смогут использовать материнский капитал в качестве взноса по льготной сельской ипотеке. Об этом 2 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Глава правительства отметил востребованность данной программы, по которой ставка по ипотеке не превышает 3%.

«И хотя такая возможность появилась только в текущем году, выдано более 27 тыс. льготных ипотечных кредитов», — сказал Мишустин.

По его словам, в бюджете на следующий год предусмотрено 4 млрд рублей на эти цели. При этом подготовлено постановление, которое утвердит право на использование в качестве взноса материнского капитала.

«Зачастую банки отказывали заёмщикам, ссылаясь на то, что использование материнского капитала правилами не предусмотрено. Теперь людям будет проще оформить кредит на покупку или строительство жилья», — заявил премьер-министр.