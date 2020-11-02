Тула, 2 ноября, 2020, 12:16 — ИА Регнум. В Тульской области за неделю с 27 октября по 2 ноября положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 808 человек, об этом 2 ноября сообщили в региональном оперативном штабе. Это почти на 200 человек больше, чем неделей ранее — тогда сообщалось о 618 заболевших.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых пациентов — жители всех районов и городских округов. Только за минувшие сутки, 1 ноября, подтверждено 129 новых случаев заражения. Выздоровели за неделю 527 жителей Тулы и других районов области. Также за неделю был подтверждён летальный исход 12 пациентов с коронавирусом, это жители Тулы, Кимовска, Киреевска, Узловой, Ефремовского района и жительница Мурманска, которая проходила лечение в тульской больнице. Возраст пациентов — от 35 до 86 лет.

Всего в Тульской области на 2 ноября подтверждено 12 618 случаев заражения коронавирусом, 10 907 человек выздоровели, скончались 425 пациентов с COVID-19.