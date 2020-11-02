Архангельск, 2 ноября, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Благоустройство еще одного парка в Архангельске обернулось для горожан неприятным сюрпризом — после проведенных работ его территория превратилась в поле грязи.

Пресс-служба ОНФ Парк имени Грачева на завершающем этапе благоустройства, Архангельск

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ, работы по благоустройству парка Грачева в округе Варавино-Фактория должны были завершить к 1 октября, однако сроки сдачи объекта, очевидно, затянутся.

«На затягивание сроков работ повлияли и длительные технические согласования. Это говорит об отсутствии комплексного подхода и слаженной работы муниципального заказчика, подрядчика, проектной организации и ресурсоснабжающих организаций, — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Альбицкий. — В конечном итоге жители Архангельска не увидят тех планировок, которые были отражены в эскизном проекте. В настоящее время половина площадей в парке банально утопает в грязи. Напомню, что его благоустройство обошлось почти в 40 миллионов рублей».

Оказалось, что проект благоустройства разработан без учета гидрогеологических условий. Территория парка не обеспечена дренажом, а с учетом напластования почвы фильтрация поверхностных вод через такой грунт не осуществляется, в связи с чем поверхность «газонов» покрыта водой.

Общественники выявили и другие нарушения, касающиеся безопасности бордюров и покрытия площадки.

Напомним, в этом году недовольными благоустройством парка остались и жители Северного округа Архангельска — по проекту благоустройства подрядчик должен был установить в парке два игровых комплекса стоимостью 1,3 млн рублей. Однако исполнитель проекта решил ограничиться установкой только одного комплекса за 223,5 тысячи рублей.

Активисты ОНФ предложили главе администрации Архангельска Дмитрию Мореву при создании муниципального бюджетного учреждения «Городское благоустройство» и ряда других актуальных для развития комфортной жизни направлений привлекать к работе независимых специалистов.