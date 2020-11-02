Киев, 2 ноября, 2020, 12:11 — ИА Регнум. 3 ноября Конституционный суд Украины планирует продолжить рассмотрение дела относительно конституционности закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — т.н. «закона об украинизации».

Torange.biz Постмайданная Украина

Об этом говорится в опубликованной сегодня, 2 ноября, повестке дня заседаний КСУ.

В суде напомнили, что «языковое» дело рассматривается по конституционному представлению 51 народного депутата Украины. На 3 ноября намечена закрытая часть пленарного заседания.

«Вопрос украинского языка недруги Украины всегда используют для дестабилизации ситуации», — комментирует ситуацию политолог Виталий Бала.

Эксперт отмечает, что обращение народных депутатов в КСУ по этому вопросу в принципе выглядит странно:

«Депутаты украинского парламента выступили против украинского языка… такое представить в другой стране мира относительно государственного языка этой страны невозможно», — заявил Бала.

Политолог добавил, что ситуация с рассмотрением в Конституционном суде закона о языке выглядит как попытка в очередной раз внести раскол на Украине.

«На сегодняшний день недоверие к КСУ настолько велико… что его решение может стать спичкой, которая способна разжечь в стране костер дестабилизации и хаоса, к чему так стремятся враги Украины», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября Конституционный суд Украины спровоцировал очередной виток политического кризиса в стране, отменив своим решением ряд положений «антикоррупционной» реформы. В ответ президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым депутатам предлагается сменить действующий состав КСУ и признать его последнее решение «ничтожным». По законодательству президент и парламент не имеют таких полномочий.