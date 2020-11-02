Кострома, 2 ноября, 2020, 11:53 — ИА Регнум. В Костромской области несмотря на введение обязательной самоизоляции для пенсионеров и запрет на массовые мероприятия не снижается суточное количество заражённых коронавирусом.

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Как сообщает оперативный штаб по региону, за последние сутки новую инфекцию выявили у 123 человек, выздоровели 10 пациентов.

В выходные дни — 31 октября и 1 ноября количество заражённых держалось на таком же уровне. В эти дни SARS-CoV-2 обнаружили у 123 и 124 человек соответственно.

По данным на 2 ноября, число летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19 в Костромской области возросло до 150.

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С начала пандемии в регионе обнаружили 7589 инфицированных, 5145 из них выздоровели. В больницах сейчас находятся 297 человек, ещё 1997 граждан лечатся амбулаторно. Требование находиться дома для пожилых людей в регионе действует до 6 ноября 2020 года. О продлении самоизоляции костромские власти не сообщали.