Барнаул, 2 ноября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. В связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса в Алтайском крае комментатор «Матч ТВ» и барнаулец Михаил Меламед распространил в социальных сетях обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и федеральным властям.

цитата из видеообращения жителя Алтая

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Мужчина утверждает, что с регионе ощущается повсеместный дефицит медиков («Нам очень нужны врачи! Наших героев всё меньше, а те, что остались, сражаются на последнем дыхании»), а также — антибиотиков («Нам очень нужны антибиотики! В аптеках уже давно нет необходимых для лечения препаратов»).

В завершение своего обращения автор заявляет:

Михаил Меламед «Задыхающемуся, в прямом и переносном смысле, Алтайскому краю очень нужны ваша финансовая, организационная помощь и ваше пристальное внимание!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает ухудшаться, по-прежнему фиксируется значительное количество жертв. По данным оперативного штаба, только за 30 октября произошло 17 летальных исходов.

Накануне, 1 ноября, в Барнауле провели санкционированный митинг протеста против политики в области здравоохранения, реализуемой профильным министром Дмитрием Поповым.