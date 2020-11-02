Оренбург, 2 ноября, 2020, 11:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. За сутки, на 2 ноября, выявлено 184 носителя SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным Управления Роспотребнадзора по региону, новые случаи зафиксированы в девяти муниципальных образованиях. Суточный прирост составил 1%.

С конца марта в Оренбуржье выявлено 17 933 случая заражения коронавирусом. На 100 тыс. населения приходится 916,4 носителя SARS-CoV-2.

От COVID-19 оправились 15 275 пациентов, в том числе 156 — за последние сутки. Скончались от заболевания 122 человека.