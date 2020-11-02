Красноярск, 2 ноября, 2020, 11:37 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались девять человек, у которых был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 ноября в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае умерли 685 пациентов с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 27 039 носителей коронавируса. По состоянию на 30 октября в крае был зафиксирован 661 летальный исход у пациентов с SARS-CoV-2.