Москва, 2 ноября, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Сегодня, 2 ноября, Центральный Банк России выпускает в обращение памятную монету «Заседание Совета глав государств — членов ШОС и встреча глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году под председательством России», сообщается на сайте регулятора.

Cbr.ru Памятная монета «Заседание Совета глав государств — членов ШОС и встреча глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году под председательством Российской Федерации»

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Памятную серебряную монету (проба — 925) номиналом 3 рубля с логотипами саммитов БРИКС и ШОС выпускает Санкт-Петербургский монетный двор.

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Монета из драгоценного металла выйдет тиражом 3000 штук. Она обязательна для платежей в РФ без всяких ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября ЦБФ РФ выпустил в обращение памятную монету «75-летие атомной промышленности России».

Подробности: ЦБ выпустил монету к 75-летию атомной промышленности России