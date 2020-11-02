Пермь, 2 ноября, 2020, 11:30 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 2 ноября, от коронавирусной инфекции умерли три пациента. Кроме того, летальный исход зафиксирован у трех пациентов, у которых выявлен коронавирус, но причиной смерти названы сопутствующие заболевания, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе по причине заболевания коронавирусной инфекцией скончались 409 человек. Причиной смерти еще 267 носителей коронавируса стали сопутствующие заболевания.

Добавим, в Прикамье выявлено 13 879 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 оправились 1 794 человека.