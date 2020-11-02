Красноярск, 2 ноября, 2020, 11:29 — ИА Регнум. По состоянию на 2 ноября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 27 039 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 298 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели 19 793 человека. Список выздоровевших пополнился за последние сутки на 222 фамилии.

За все время в Красноярском крае проведено 1 330 737 тестов на коронавирус (+14 848 за последние сутки).

Напомним, за сутки 1 ноября в Красноярском крае было выявлено 296 случаев заражения коронавирусом.