Чебоксары, 2 ноября, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В Чувашии растёт суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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По информации на 2 ноября, в республике за последние сутки выявлено 60 носителей коронавируса. Всего с начала пандемии подтверждено 10 016 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровел 8541 пациент, в том числе за последние сутки — 17. Доля выздоровевших составила 85,3%. В настоящее время продолжают лечение 1323 пациента с коронавирусом.

За последние сутки в Чувашии скончались три пациента с COVID-19, всего в республике с начала пандемии умерли 152 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, чувашские школьники ушли на каникулы, которые завершатся 9 ноября. В это время не будут работать кружки, спортивные секции, а также учреждения дополнительного образования. Всем организациям Чувашии рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы, пока школьники региона будут на каникулах.