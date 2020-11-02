Чебоксары, 2 ноября, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В Чувашии вслед за прошедшим балетным фестивалем и Чебоксарским международным кинофестивалем, который проходит в эти дни на 21 площадке, состоится международный оперный фестиваль имени Максима Михайлова. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено сегодня, 2 ноября, на планёрке в правительстве.

Cap.ru Афиша оперного фестиваля

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XXX Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова состоится с 20 по 29 ноября. Он откроется премьерой спектакля «Капулетти и Монтекки» Винченцо Беллини в постановке чувашского государственного театра оперы и балета.

22 и 25 ноября будут представлены оперы Джузеппе Верде «Аида» и «Бал-маскарад», где главные партии исполнят солисты Мариинского и Михайловского театр театров, волгоградской Царицынской оперы. На 27 ноября запланирована концертная программа «Реквием», а 29 ноября фестиваль традиционно завершится гала-концертом.

В минкультуры Чувашии отмечают, что артисты должны будут представить «справки об отсутствии» заражения коронавирусом. Также сохраняются все эпидемиологические требования: входной фильтр, масочный режим, безопасная дистанция в зрительном зале.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стартовал XIII Чебоксарский международный кинофестиваль, который ранее не раз переносился из-за пандемии коронавируса. Он будет проходить по 5 ноября.

С 17 по 25 октября в Чувашии прошёл международный балетный фестиваль.