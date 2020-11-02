Истра, Московская область, 2 ноября, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Владелец «Мясной империи» Владимир Маругов застрелен из арбалета в подмосковной Истре. Об этом 2 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Мвд.рф Полиция

В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области рассказали об убийстве владельца дома в Истре. По данным следствия, ночью 2 ноября несколько человек в масках проникли в помещение на территории домовладения, связали хозяина дома и его жену и потребовали передачи средств, хранившихся в доме.

Женщина смогла освободиться и убежать. Она вызвала сотрудников правоохранительных органов, но, когда те прибыли на место, мужчина был уже мёртв. Арбалет, из которого он был застрелен, изъят.

Нападавшие скрылись, их автомобиль нашли в одной из деревень округа. Возбуждено уголовное дело.