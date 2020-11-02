Барнаул, 2 ноября, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Предложение компенсировать затраты граждан на тесты для выявления коронавируса корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин:

Иван Шилов ИА REGNUM Тестирование на коронавирус

«Конечно идея здравая. Но ведь здесь всегда надо искать источники финансирования. А кроме этого ещё проблема правильного бухгалтерского оформления, ведь тогда нужны кассовые и товарные чеки, а иногда ревизор может потребовать заключения договора. Так что и здесь любую хорошую идею финансисты и бюрократы могут легко «похоронить».

Нужно политические решение. Скажет президент РФ Владимир Путин — и тогда Михаил Мишустин с Силуановым покрутятся и сдвинут эту громадную бюрократическую повозку».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Союз потребителей России и Международная конфедерация обществ потребителей предложили компенсировать затраты граждан на ПЦР-тесты для выявления коронавируса. Как сообщают 2 ноября «Известия», люди массово жалуются на дополнительные расходы, связанные с тестированием в частных клиниках, так как тестирования по ОМС приходится ждать неделями.