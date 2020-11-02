Москва, 2 ноября, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноудену, подавший заявление на получение российского гражданства просто понял, что в России ему оставаться еще долго и поэтому решил улучшить свои бытовые возможности, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сноуден

«Гражданство Российской Федерации даст ему возможность покупать жилье и автомобиль, пользоваться социальными благами и защитой от государства.

Думаю, что президент России Владимир Путин может дать гражданство Сноудену из гуманитарных соображений.

Тем более, что при этом Сноудену не надо отказываться от гражданства США. А для России это хороший пиар, потому что сколько уже можно ему мытариться и не иметь возможности нормально жить», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден подал заявление на получение двойного гражданства Российской Федерации и США.

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