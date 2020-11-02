Варшава, 2 ноября, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Исследовательский институт IBRiS для издания Rzeczpospolita изучил общественное мнение населения Польши по поводу деятельности вице-премьера и лидера правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.

(сс) Rafał Zambrzycki Ярослав Качиньский

Так, согласно результатам опроса, более 71,5% респондентов негативно оценивают недавнюю деятельность Ярослава Качиньского и считают, что ему следует уйти с поста председателя правящей партии. Интересно, что даже среди сторонников «Право и справедливость» эта цифра достигла 40%.

Из 71,5% противников деятельности политика 58,5% ответили на вопрос о его отставке «определенно да» и лишь 13% выбрали вариант «скорее да». Среди респондентов женского пола Качиньский менее популярен — за его отставку высказались 83%, в то время как мужская часть была более терпима к деятельности вице-премьера — негативно его оценили 60% опрошенных.

Эксперты отмечают, что данные результаты связаны с действиями Ярослава Качиньского в связи с решением Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов. После объявления данного решения по всей Польше прошли массовые протесты, но председатель «Право и справедливость» принял открытую тактику ни в коем случае не отступать перед протестующими.

Опрос проводился 30−31 октября в интернете при выборке из 1100 взрослых жителей Польши из разных регионов.