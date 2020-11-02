Иркутск, 2 ноября, 2020, 10:59 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев с подтверждённым коронавирусом находится не в реанимации, а в реанимационном отделении одного из стационаров, перепрофилированных под ковидный госпиталь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 2 ноября, в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вынужден самоизолироваться из-за подтверждённого положительного теста на коронавирус.

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По состоянию на 2 ноября число умерших пациентов с COVID-19 в Приангарье достигло 450, в том числе четверо человек скончались за последние сутки. Ещё 120 человек с коронавирусом умерли от иных болезней.