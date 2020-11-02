Санкт-Петербург, 2 ноября, 2020, 10:49 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий банка «Банкирский дом», который был обанкрочен четыре года назад, выставил на торги зарубежные активы кредитной организации. За 43,5 млн рублей планируется продать доходный дом с мельницей и ангаром в городе Лаукаа (Финляндия), передаёт ИА REGNUM.

QuinceMedia Аукцион

Заявки принимаются до 2 декабря, а сами торги пройдут 7 декабря 2020 года. В состав лота входят четыре земельных участка площадью от 1 тысячи до 14,45 тыс. кв. м, здание ангара и мельницы. Участки относятся к землям промышленности и предназначены для производственных и складских строений. Лоты расположены в 1,2 км у берега озера из системы озер Пяяййянне. По лоту есть ограничения — «задолженность по налогам в размере 77 542,22 евро», а участку требуется расчистка.

Шаг аукциона составит 2 175 000 рублей. Лот реализуется единым комплексом.

Напомним, банк «Банкирский дом», учреждённый в июне 1994 года, лишился лицензии 3 марта 2016 года. К тому моменту банк занимал 422-е место в банковской системе РФ по размеру активов.

Среди причин отзыва лицензии регулятор называл в том числе сомнительные операции и утрату собственного капитала.

На начало октября 2020 года банк имеет долги перед 282 кредиторами на общую сумму 3,114 млрд рублей.