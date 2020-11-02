Балашиха, Московская область, 2 ноября, 2020, 10:49 — ИА Регнум. ПАО ОМЗ готово начать производство медицинского кислорода на четырех площадках ПАО «Криогенмаш», входящего в группу ОМЗ. Возможности увеличения производства кислорода в медицинских целях обсуждались 30 октября в ходе посещения министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым производственной площадки ПАО «Криогенмаш» в Балашихе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ПАО ОМЗ.

Фото пресс-службы ПАО ОМЗ Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на производственной площадке ПАО «Криогенмаш» в Балашихе

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Новые площадки по производству медицинского кислорода расположены под Санкт-Петербургом, в Туле, Томске, Таганроге.

Всего до 3 ноября Минпромторг рассмотрит пять заявок на получение лицензии на производство медицинского кислорода, одна из них — от «Криогенмаша». «Минпромторг России оказывает полное содействие для ускорения этого процесса», — заявил Мантуров и добавил, что ведомство взаимодействует со всеми предприятиями, которые готовы сейчас расширить или перепрофилировать свои мощности — и полностью обеспечить страну достаточным количеством медицинского кислорода.

Генеральный директор ПАО ОМЗ Евгений Кислицын в свою очередь подчеркнул, что «Криогенмаш» готов предоставить имеющиеся мощности для производства необходимого медицинским учреждениям препарата. «Суммарно на производственных площадках «Криогенмаша» можно производить более 300 тонн медицинского кислорода в сутки», — уточнил он.

Отметим, что спрос на медицинский кислород резко вырос в связи с пандемией коронавируса. Собственные производственные площадки и средства транспортировки газа «Криогенмаша» позволят поставлять производимый кислород в города 5 федеральных округов.