Санкт-Петербург, 2 ноября, 2020, 10:44 — ИА Регнум. Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев отправился на самоизоляцию с подтвержденным коронавирусом и столкнулся с длительным ожиданием результатов тестирования. Положительный результат тест он получил 27 октября, заявил единоросс в соцсетях.

Facebook.com/tsivilev2 Алексей Цивилев

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Дома Цивилеву придется находиться до получения двух отрицательных результатов тестов каждого члена семьи.

«Но сейчас сами тесты — процесс очень долгий. То ли нет реактивов, то ли перегружена лаборатория, но ждать только результата теста 10 дней. И у нас взяли только первый тест сегодня. Больничный оформляют с первого дня изоляции или дают справку о том, что вынужден находиться на изоляции», — сообщил Цивилев.

Он добавил, что температура 37,5 держалась у него только один день, а также он частично утратил обоняние. Других симптомов не испытывал.

«Пил противовирусные препараты пять дней. Дозировки не пишу, чтобы никто не занимался самолечением. Чем занимаюсь: в работе в удаленном формате, читаю книги, вчера помыли все окна на зиму, постирали занавески, разбираю шкафы, там всяких бесполезных бумаг скопилось на 1-е место по сдаче макулатуры в школе. В общем, всем тем, чем надо заниматься, но на это никогда нет времени. Делаем домашние задания в школу и ждём тестов», — резюмировал парламентарий.