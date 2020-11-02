Москва, 2 ноября, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Курс доллара по состоянию на 10:30 мск 2 ноября вырос на 59 копеек, до 80,17 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Курс евро поднялся до 93,7 рубля, обновив максимум с декабря 2014 года.

Отметим, последний раз доллар стоил дороже 80 рублей 30 марта 2020 года, тогда курс американской валюты поднимался выше 80,38 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, валюты стран с развивающейся экономикой находятся под давлением. По доллару с высокой вероятностью в ближайшие торговые дни можно ожидать выхода выше 80 рублей, по евро — выше 93,40 рубля.

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