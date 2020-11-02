Оренбург, 2 ноября, 2020, 10:33 — ИА Регнум. В Оренбурге на стенах двух домов на ул. Юных Ленинцев работники ЖКХ уничтожают объёмное граффити, созданное в 2016 году в рамках фестиваля уличного искусства «STENOGRAFFIA». Информация о том, что арт-объект закрасят, вызвала широкий резонанс. Между тем, в мэрии заявили, что стены жилых многоэтажек нуждаются в утеплении и укреплении, а в 2021 году 3D-изображение будет восстановлено.

Пресс-служба администарции Оренбурга Граффити на стенах домов обещают восстановить в 2021 году

«Изображение — две руки, тянущиеся друг к другу, пять лет назад во время фестиваля уличного искусства «STENOGRAFFIA» нанес на торцы двух домов художник Данила Шмелев. Перед началом художественных работ стены домов были утеплены. В настоящее время торцы вновь начали промерзать, управляющая компания начала необходимые работы по укреплению и утеплению торцов домов. Как сообщает представитель УК «Ангара», граффити на прежнем месте появится вновь в 2021 году», — сказали в городской администрации.

Сам художник в соцсети признал недолговечность росписей на фасадах зданий. По словам Данилы Шмелева, для него проект был важен как первый большой авторский фасад. «Единственное, что можно сделать в данной ситуации — нарисовать на этом месте новую роспись», — сказал он.

Стоит отметить, с 2014 года в Оренбурге в рамках фестиваля уличного искусства создано 14 арт-объектов, авторами которых стали художники разных городов России.