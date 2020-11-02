Рабочий посёлок Любинский, Омская область, 2 ноября, 2020, 10:27 — ИА Регнум. В Любинском районе Омской области полицейские проводят проверку по факту вандализма на кладбище.

Иван Шилов ИА REGNUM Вандалы

Как сообщили ИА REGNUM в областном УМВД, 31 октября в полицию поступила информация о повреждении надгробных крестов на кладбище в селе Алексеевка. Сломанными и поваленными оказались 43 надгробных креста.

Полицейские установили, что к произошедшему причастны двое школьников девяти и двенадцати лет. Местные жители видели, как они гуляли по кладбищу.

«Имущество они повредили двумя днями ранее, из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении ведомства.

Решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учёт. Ранее семьи на учёте в органах внутренних дел не состояли, характеризуются положительно, пояснили в полиции.

Как сообщили ИА REGNUM 2 ноября в прокуратуре Омской области, прокуратура Любинского района проводит проверку по данному факту. Сотрудники ведомства проверят соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий должностных лиц системы профилактики в части своевременности и полноты мер, принимаемых, в том числе педагогами, в целях предотвращения незаконных действий несовершеннолетних», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области полицейские установили личности подозреваемых в разгроме кладбища в селе Дубровка.

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