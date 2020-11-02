Москва, 2 ноября, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Росатом, Минтранс и Минвостокразвития проработают план и механизмы строительства новых ледоколов для Арктики. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Предложения от ведомств должны быть поданы в правительство до 25 декабря 2020 года. А до 4 декабря три ведомства вместе с Минэнерго должны представить долгосрочный прогноз грузопотока в акватории Арктической зоны России.

Также МЧС, Минтранс, Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития вместе с Росатомо обязаны разработать комплексный плана развития аварийно-спасательной инфраструктуры. Также даны и другие поручения, касающиеся развития российской Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол проекта 22 220 «Арктика» 3 октября достиг в ходе испытаний Северного полюса.

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