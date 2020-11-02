Москва, 2 ноября, 2020, 10:08 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству представить инициативы по налоговому стимулированию геолого-разведочных работ в Арктике. Об этом 2 ноября сообщается на сайте правительства.

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Отмечается, что свои предложения по этому поводу Министерство природы, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Министерство финансов и Минэнерго должны внести к 18 декабря 2020 года.

«В планах правительства также увеличение программы комплексных геолого-геофизических работ на континентальном шельфе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года.

Отметим, Мишустин в ходе поездки в Мурманск заявил, что Россия лидирует в Арктике за счёт чёткой стратегии развития Арктической зоны.

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